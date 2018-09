Samsung on aloittanut Galaxy Watchin myynnin Suomessa

Samsung esitteli uuden Galaxy Watch älykellon Galaxy Note9 -älypuhelimen julkistustilaisuudessa New Yorkissa elokuussa. Nyt älykello on saatu myös Suomeen ja myynti on alkanut virallisesti tänään.Galaxy Watch on yhtiön uusin älykello, joka perustuu Samsungin omaan Tizen-alustaan. Se tarjoaa parannetun akkukeston, uusia urheilu- ja liikuntaominaisuuksia sekä uudistetun muotoilun.Tizen on yhteensopiva sekä Androidin että iOS:n kanssa, mutta luonnollisesti yhtiön mukaan se soveltuu parhaiten Galaxy-laitteen aisapariksi. Galaxy Watchista löytyy myös eSIM-ominaisuus, joka vaatii tuen myös operaattorilta.Sen avulla kelloon saadaan yhteydet ilman erillistä fyysistä SIM-korttia. Tämän avulla laite käynnistää omat yhteydet automaattisesti, kun älypuhelin siirtyy kantaman ulkopuolelle.Tällä kertaa Samsung on tuonut älykellostaan myös kaksi eri kellotaulukokoa. 42 mm versio on saatavilla mustana (Midnight Black) ja kultaisena (Rose Gold) ja suurempi 46 mm kello puolestaan hopeisena.Rannekkeitakin löytyy moneen lähtöön sekä 20 että 22 millin kokoisina.Hinnat 42 millin mallille alkavat jälleenmyyjillä noin 349 eurosta ja hopeisella 46 millimetrin mallilla noin 399 eurosta