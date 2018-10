Spotify yhdistyy nyt Google Mapsiin sekä Androidilla että iPhonella

jaovat syventäneet yhteistyötään ja sen tuloksena Spotifyn toisto onnistuu suoraan myös-sovelluksesta.Spotify on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä toisen navigaattorisovelluksen,n kanssa, mutta Google Maps on yhtiölle luonnollisesti isoin mahdollinen kumppani navigoinnin saralla. Uudistus, joka on saatavilla samantien, tuo Spotifyn toiston osaksi Googlen navigaattorinäkymää.Navigaattorinäkymässä näkyy nyt alareunassa Spotifyn kautta sillä hetkellä toistettava biisi sekä yksinkertaiset edellinen kappale, seuraava kappale sekä toisto/pysäytys -painikkeet. Myös ääniohjaus ja Spotifyn musiikin toisto ovat paremmin limittyneeet toisiinsa, eli musiikki katkeaa Google Mapsin ääniohjauksen ajaksi.Spotifyn mukaan syynä uudelle aluevaltaukselle on havainto, että ihmiset kuuntelevat enenevissä määrin Spotfya autossaan ja korvaavat sillä perinteiset radiokanavat ja CD-levyt. Auton viihdejärjestelmän tärkeimmäksi osaksi onkin pikkuhiljaa muodostumassa Bluetooth-yhteys, jolla puhelimen saa kytkettyä äänentoistoon kiinni.Ominaisuuden saa käyttöönsä päivittämällä sekä Spotifyn että Google Mapsin uusimpaan versioonsa. Intergraatio tulee saataville sekä iOS- että Android-käyttäjille.