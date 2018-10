Uusi OnePlus tulee pian myyntiin – Tältä se näyttää

Kiinalaisenpuhelimia odotetaan Suomessa kuin Kuuta nousevaa – ainakin myyntilistojen perusteella . Yhtiön julkaisukalenterista löytyy joka vuodelle kaksi paikkaa uuden puhelimen lanseeraukselle: keväällä ja syksyllä.Nyt kun ruska on saapunut lehtipuihin Suomessa, niin uutta OnePlussaakin pitäisi saada pian kaupoista. Julkaisu on lähellä, mistä kielii verkkoon päätyneet lukuisat kuvavuodot. Tuorein kuvavuodoista tulee WinFuture.de-verkkosivustolta, joka on julkaissut viralliset lehdistökuvat puhelimen mustista värivaihtoehdoista (kiiltävä ja matta).Huomiotaherättävintä OnePlus 6T:ssä on näytön yläreunan loven muotoilu. Se on kilpailijoihin nähden selvästi minimalistisempi, irtoavaa vesipisaraa muistuttava muotoilu peittää alleen vain etukameran kohdan. Muotoilullisesti puhelimen etupuoli näyttää Oppon elokuussa julkaisemaa R9:ää – Oppolla ja OnePlussalla on sama emoyhtiö, joten muotoilun kierrättäminen on pikemminkin odotusarvo.OnePlus 6T tulee myyntiin näillä näkymin lokakuun 17. päivänä.