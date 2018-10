Opera Touch saapui iPhonelle – Sisältää mainoseston

Androidille jo huhtikuussa julkaistu-mobiiliselain on saapunut nyt:lle. Nettiselaimen voi käydä lataamassa omaan iPhoneen App Storesta Leimaavaa Opera Touchille on se, että selaimen käyttöliittymä on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman pitkälle niin, että ohjelmaa on helppo käyttää vain yhdellä sormella. Seikka korostuu nyt entisestään kun uusimpien iPhone XS -mallien näyttöjen koko on kasvanut suuriksi. Vaikka fyysiset mitat ovat samat kuin aiemminkin, niin näytön yläreunaan on siitä huolimatta hankala yltää yhdellä kädellä.Opera Tpuchissa on kaikkien yleisimpien toimintojen namiskat siirretty näytön alaosaan. Sieltä löytyvät esimerkiksi välilehtien avaamis- ja sulkemispainike, hakunäppäin ja navigaatiopainikkeet. Selaimesta löytyy myös sisäänrakennettuna mainoesesto.