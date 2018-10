Eeppinen pelijulkaisu iPhonelle – Ladattavissa heti!

-strategiapelisarja on ollut vuosia huippusuosittu PC:llä ja se on hiljalleen levittäytynyt muillekin alustoille. Vuonna 2016 PC:lle julkaistusta-peli on jo portattu aiemmin iPadille, mutta nyt siitä on julkaistu myös iPhonella toimiva versio.Käyttöliittymää on luonnollisesti jouduttu rukkaamaan niin, että peliä on mukava pelata iPhonen pienemmältä kosketusnäytöltä käsin. Sisällöllisesti se vastaa kuitenkin alkuperäistä PC-julkaisua. Pakettiin kuuluu myös tuki paikalliselle moninpelille sekä uusille-pelaajille tarkoitettu tutoriaali.Peli noudattaa Applen universaalia sovellusmallia, joten iPadille jo hankittu:n voi ladata ilmaiseksi iPhoneen. Muille pelin lataaminen on myös ilmaista, mutta 60 vuoron pelaamisen jälkeen on aika kaivaa kuvetta. Normaalisti peli maksaa noin 67 euroa, mutta nyt se on ladattavissa tarjoushintaan 26,99 euroa.Peli vaatii toimiakseen vähintään iOS 11:n ja iPhone 7 -puhelimen tai sitä uudemman mallin.