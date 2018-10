Googlen huomenna julkaistava puhelin löytyi jo kaupasta

on määrä esitellä 9. lokakuuta uuden sukupolven Pixel-puhelimet, mutta jostakin kumman syystä niitä on jo saatavilla hongkongilaisen WahPhone Digital -liikkeen myymälässä. Engadgetin toimitus kävi lainaamassa Google Pixel 3 XL:ää liikkeestä ja on julkaissut pintapuolisen arvostelun siitä.Pixel 3 ja sen suurempi XL-versio on vuotanut kesän ja syksyn mittaan jo useampaan otteeseen, joten ulkoisesti puhelimessa ei ole enää paljoa uutta kerrottavaa. Muotoilussa on menty iPhone X -puhelimien suuntaan. Engadget pystyi myös vahvistamaan, että uusissa Pixel-puhelimissa käytetään Snapdragon 845 -suoritinta ja käyttömuistia on neljä gigatavua. 6,3-tuumaisella näytöllä on tarkkuutta 2960 x 1440 pikseliä.Puhelimen takapuolen kamerasta löytyy yksi 12,2 megapikselin kenno, mutta etupuolella on kaksi kahdeksan megapikselin selfie-kameraa. Toinen etukameran linsseistä on laajakulmaisempi, joten sillä on helpompi ottaa ryhmäkuvia.