Tässä ovat uudet Pixel 3 ja Pixel 3 XL

esitteli tänään odotetusti Pixel 3- ja Pixel 3 XL -älypuhelimet. Ulkoisesti puhelimissa on paljon yhdennäköisyyttä viimevuotisiin Pixel 2 -malleihin, mutta isoja erojakin on. Näkyvin on tietysti laaja näyttöpaneeli, jota loveaa näytön yläreunassa vain etukamera ja kuulokepaikka.Puhelimien näyttöjen koko on kasvanut viime vuodesta, esimerkiksi Pixel 3 XL:ssä on 6,3 tuuman näyttö (6,0 tuuman sijaan) ja tavanomaisessa Pixel 3:ssa 5,5 tuuman näyttö (5,0 tuuman sijaan). OLED-näytön koko onkin melkein ainoa suurempi ero puhelimien välillä, sillä muilta osin puhelimet ovat lähes identtiset – aivan kuten aiempina vuosinakin. Molemmissa puhelimissa käytetään Snapdragon 845 -järjestelmäpiiriä.Puhelimien näytön yläreunassa ei ole itse asiassa yhtä etukameraa, vaan näitä on kaksi kappaletta. Toinen linsseistä on tavanomaista laajakulmaisempi, minkä ansiosta puhelimella voidaan ottaa parempia ryhmäselfieitä. Puhelimen kaiuttimia on päivitetty, sillä Pixel 3 -puhelimien kaiuttimet pystyvät toistamaan ääntä tarkemmin ja 40 prosenttia voimakkaammin.Valokuvaajia kiinnostanee ehkä eniten Pixel 3:n uusi ohjelmistollinen Super Zoom -ominaisuus, jonka avulla 12,2 megapikselin kameralla otettua kuvaa voidaan suurentaa ilman kuvan selkeää pikselöitymistä. Tämä on mahdollista, koska Pixel 3 ottaa samanaikaisesti useita kuvia, joiden pohjalta voidaan luoda uusi pikselöitymätön zoomattu kuva. Kameran uusista ominaisuuksista löytyy lisätietoa tämän linkin takaa Pixel 3 ja XL tulevat saataville 64 ja 128 gigatavun malleina. Pixel 3:n hinta alkaa Yhdysvalloissa 799 dollarista ja Pixel 3 XL:n hinnat alkavat 899 dollarista.