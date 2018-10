Androidin perustajalla hullut ja hurjat visiot – Älypuhelin vastaa viesteihin automaattisesti

alkuperäinen luojallaon piisannut kiireitälähdettyään. Hän perusti-nimisen kasvuyrityksen, jonka oli määrä valloittaa älypuhelinmarkkinat, mutta yhtiön menestys on jäänyt toistaiseksi vaatimattomaksi. Uusi yritys on kuitenkin luvassa, kertoo Bloomberg Uutistoimiston tietojen mukaan Essential olisi kehittämässä älypuhelinta, joka yrittäisi matkia käyttäjäänsä koneoppimisen avulla ja automatisoida täysin tiettyjä rutiinitehtäviä. Puhelin osaa esimerkiksi vastata käyttäjän saamiin viesteihin. Muotoilullisesti puhelin poikkeaa valtavasti nykyisistä puhelimista, sillä laitetta on tarkoitus käyttää pääasiassa mikrofonin kautta ja tästä syystä puhelimen näyttökin on pieni.Puhelin osaa vastata itsenäisesti sähköposteihin sekä järjestellä tapaamisia. Rubinin tähtäimenä on luoda-elokuvassa nähdyn kaltainen avustava ja taka-alalla toimiva tekoäly. Jää nähtäväksi uskaltaako kukaan antaa tekoälyn vastata tärkeisiin viesteihin tai järjestellä tapaamisia tietämättäsi.Essentialin tavoitteena on kehittää massamarkkinoista mahdollisimman paljon poikkeava tuote. Ensimmäisen älypuhelimen arveltiin epäonnistuneen juuri tämän takia: puhelin oli liian samankaltainen kuin muut markkinoilla jo olevat vaihtoehdot. Yritykselle kehitteillä oleva puhelin on erityisen tärkeä, sillä sen kehityksen tieltä on peruttu esimerkiksi älykaiutin sekä toinen älypuhelintuote.