Samsungilta tulossa tämä neljällä kameralla varustettu Galaxy-puhelin?

Samsungin tämän vuoden lippulaivamallit on jo julkaistu hyvän aikaa sitten, mutta jotain sillä on vielä tälle vuodelle julkaisematta.Kyseessä ovat tämän vuoden Galaxy A -sarjalaiset, jotka yhtiö julkaisee perinteisesti vuoden viimeisimpien laitteiden joukossa. Perinteisesti ne ovat olleet myös melko tylsiä keskisarjalaisia, kuten yllä olevan kuvan viimevuotinen Galaxy A8, mutta tänä vuonna Samsung saattaa poiketa perinteestä.Jo aiemmin Samsungilta on kerrottu, että keskisarjan laitteita tullaan jatkossa käyttämään uusien ominaisuuksien testailuun entistä enemmän. Nyt vuotanut kuva vaikuttaa kertovan, että Samsung on todellakin ottanut tämän tosissaan.Luottovuotaja Evan Blassin Twitterissä julkaisema kuva esittelee arvellusti tulevaa Galaxy A -puhelinta, joka on kamerarintamalla vähintäänkin erikoinen.Kuvan mukaan laitteessa on neljä kameraa, joista yksi 24 megapikselin pääkamera, yksi 10 megapikselin zoomin tarkoitettu telefoto-kamera, yksi 8 megapikselin laajakuvakamera ja viimeinen 5 megapikselin syvyyskamera.Samsung haluaa ilmeisesti pistää Huaweita paremmaksi, jonka P20 Pro:sta löytyy kolme kameraa. Tässä vaiheessa kyseessä on toki vasta vuoto, joskin erittäin vakuuttava sellainen, mutta joka tapauksessa jäämme odottamaan Galaxy A -sarjan julkistusta entistä suuremmalla innolla.