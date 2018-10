Apple ostaa kumppaninsa teknologiaa – iPhoneista tulossa energiatehokkaampia?

on ostanut pitkäaikaiselta yhteistyökumppaniltaan,, strategisia omaisuuseriä, lisenssejä teknologiaan sekä työvoimaa 300 miljoonalla dollarilla. Lisäksi Apple maksaa seuraavan kolmen vuoden tilaukset ennakkoon, mistä Dialog Semicoductor nappaa 300 miljoonaa dollaria lisää.Applelle siirtyy 300 työntekijää, mikä on noin 16 prosenttia Dialogin koko työvoimasta. TechCrunchin mukaan Applelle siirtyvä henkilöstö on jo aikaisemmin työskennellyt Applelle toimitettavien tuotteiden parissa. Lisäksi Apple saa 300 miljoonalla dollarilla oikeuden Dialog Semiconductorin kehittämiin teknologioihin sekä tiettyjä tuotekehityksen tiloja.Dialog tulee jatkamaan itsenäisenä yhtiönä järjestelyn jälkeenkin ja Apple aikoo lisätä tilauksiaan yhtiöltä, joka tulee jatkossa panostamaan enemmän IoT-komponentteihin sekä autoteollisuudessa käytettäviin piireihin. Dialogin leipälaji on virranhallintapiirit sekä audiokoodekit.Kaupan myötä Apple ottaa entistä tiukemman otteen yhtiön kehittämien lopputuotteiden raudasta. Apple suunnittelee jo nyt iPhonen järjestelmäpiirin suoritinytimistä grafiikkaprosessoriin sekä esimerkiksi kuvasignaaliprosessorin. Jatkossa Applen kädenjälki näkyy vahvemmin myös virranhallintapiireissä, joten Applella on mahdollisuus tehdä tuotteistaan aiempaa energiatehokkaampia.