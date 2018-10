Pokemon Gosta tuli realistisempi Androidillakin

Android-pelaajilla saattaa olla tulevaisuudessa yksi syy vähemmän kytkeä AR-kokemus pois päältä, sillä peliä kehittävä Niantic on ilmoittanut päivittävänsä sovelluksen ARCore-yhteensopivaksi.Päivityksen myötä Pokemon Go on yhteensopiva Googlen tarjoamien kehitystyökalujen ja rajapintojen kanssa, joten kokemuksen voidaan olettaa myös päivittyvän nopeaan tahtiin tulevina vuosina. ARCore on Androidin vastine Applen iOS-käyttöjärjestelmän ARKitille, johon tukeutuen Niantic on päivittänyt iOS-sovelluksen AR-kokemuksen uuteen aikaan.Rajapintojen päälle toteutettu AR+-kokemuksen ansiosta virtuaaliset monsterit vuorovaikuttavat aikaisempaa todenmukaisemmin fysikaalisen maailman objektien kanssa. Pokemonien pitäisi reagoida paremmin fysikaalisiin pintoihin, joten ne eivät vain kellu kameran esittämällä kuvalla. Nianticin Help Centerissä on esimerkkikuvia, joista erot ilmenevät paremmin