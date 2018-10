Applelta tulossa lisää vielä tässä kuussa: Uusii iPadejä ja Mac-tietokoneita

Apple on julkistanut kutsun yhtiön seuraavaan lehdistötilaisuuteen, joka onkin yllättäen vielä tässä kuussa.



OnePlussan julkistustilaisuuden tavoin Apple esittelee uusia laitteita 30. päivä kuluvaa kuuta. Yhtiöltä odotetaan mm. uusia iPad-malleja sekä päivittyneitä Mac-tietokoneita.

New Yorkin Brooklynissä sijaitsevassa oopperatalossa järjestettävä tilaisuus kantaa slogania "There's more in the making", mutta kutsu ei paljasta sen enempää esiteltävistä laitteista tai tuotteista.



Arvioiden mukaan Applella on kuitenkin valmisteilla uusien iPad-mallien julkaisu, joista kiivaimmin huhujen kohteena ovat uudet iPad Pro -versiot.



Tämän lisäksi Mac-tietokoneiden päivityksiä odotetaan erityisesti kannettavien kevyempään päähän, sillä Macbook Pro -mallit uudistuivat jo kesällä.