Huawein uudella huippupuhelimella onnistuu jopa iPhonen lataaminen

Huawei esitteli eilen Lontoon julkistustilaisuudessaan uuden lippulaivamallin Huawei Mate 20 Pron. Koko ruudun peittävän näytön, näytön sormijälkitunnistimen sekä kasvojentunnistuksen lisäksi yhtiö esitteli paranneltua pikalatausta sekä langatonta latausta.Uusi Mate 20 Pron mukana tulee pikalaturi, joka antaa virtaa puhelimelle 40 watin teholla. Huawei sanoo latauksen olevan 440% nopeampi kuin uudessa iPhone Xs Maxissa. Akun luvataan täyttyvän 70 prosenttisesti 30 minuutissa. Lisäksi laturi on saanut TÜV-hyväksynnän.Puhelin tukee myös langatonta pikalatausta jopa 15 watin teholla, jonka yhtiö sanoo olevan 70% nopeampi kuin iPhonessa. Lisäksi tarjolla on uusi ominaisuus, joka mahdollistaa käänteisen lataamisen. Puhelimella on mahdollista ladata muita qi-standardia käyttäviä laitteita, kuten toisia puhelimia. Asetus tarvitsee laittaa päälle puhelimen asetuksista joka kerta ennen käyttöä, jonka jälkeen laite lasketaan puhelimen takakannen päälle lataukseen.Huawei Mate 20 Pron on ennakkotilattavissa ja toimitukset alkavat 5. marraskuuta. Ennakkotilaajat saavat kaupanpäälle myös langattoman latausalustan. Hinnat puhelimella alkavat 999 eurosta.