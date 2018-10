Jälleen yksi älypuhelinvalmistaja jäi kiinni testeissä huijaamisesta

Älypuhelinten suorituskykytestit ovat vuosien ajan tarjonneet arvokasta tietoa laitteiden kyvykkyydestä, mutta on hyvä muistaa, ettei testien numerot kerro kaikkea todellisista käyttötilanteista.Tätä faktaa vahvistaa tietysti se, että vuosien saatossa suorituskykytesteissä on kärynnyt melkoinen määrä älypuhelinvalmistajia. Kenties jopa valtaosa Android-valmistajista on huijannut enemmän tai vähemmän näyttääkseen tehokkaammalta testien pistetilastoissa.Uusimpana tulokkaana listaan voidaan lisätä kiinalaisvalmistaja Oppo, jonka Find X (kuvassa) ja F7 -puhelimet ovat väitetysti huijanneet 3DMarkissa. UL Benchmarksin mukaan laitteet tunnistivat milloin kyseinen testisovellus ajetaan, jolloin tehot lyödään maksimiin. Kun testi ajettiin 3DMarkin versiolla, jossa huijaus ei ollut mahdollista, niin tulokset olivat peräti 41 prosenttia heikommat.UL Benchmarks ei tykännyt huijaamisesta, joten aiemmin listan kärkipäässä olleet laitteet poistettiin listalta.Oppon mukaan kyseessä on tietysti vain tavallinen paljon vaativien testisovellusten ja pelien kohdalla käytetty korkean suorituskyvyn moodi, joka aktivoidaan kun teholle on tarvetta.Tietysti jokainen älypuhelin kontrolloi suorittimien tarjoamaa tehoa, mutta suorituskykytestien kohdalla se koetaan huijaukseksi, jos samanlaista tehopiikkiä ei voi, tai ole järkeä, käyttää esimerkiksi normaalissa pelikäytössä.UL Benchmarksin mukaan kyseessä on selkeä rikkomus, sillä sen mukaan laite ei saa suosia suorituskykysovelluksia nimen perusteella, vaan suorituskyvyn muutokset on tehtävä sovelluksen raskauden perusteella, jolloin ne ilmenevät samanlaisina muissakin sovelluksissa.