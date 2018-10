Kokeilussa: Master & Dynamic MW07 – tyylitietoisen langattomat nappikuulokkeet

Muotoilu ja ulkonäkö

Saimme testiin Master & Dynamicin langattomat nappikuulokkeet. Itselleni aiemmin täysin tuntematon valmistaja on tunnettu premium-kuulokkeistaan. Laadulla markkinoidaan myös MW07-nappikuulokkeita, ja syytä niistä on laatua löytyäkin, sillä hintalappuun on printattu vajaan 300 euron arvo.MW07-kuulokkeet ovat hyvin pienet ja hyvin kevyet. Yksittäinen kuuloke painaa vain 9 grammaa. Erilaisia pintakuvioita on saatavilla neljä erilaista, joista testikappaleemme edustaa Grey Terrazzoa. Päälle päin kuulokkeet ovat sileät ja pelkistetyt, mutta sisäpuolelta melko ufon näköiset, johtuen enimmäkseen omituisista siivekkeistä. Niiden tarkoitus on pitää kuulokkeet tiukasti paikallaan, ja ne myös tekevät sen yllättävän hyvin.Heti ensituntumalla MW07:t tuntuivat todella jämäkästi paikallaan pysyviltä juuri siivekkeiden ansiosta. Ne ovat kumiset ja hyvin joustavat, eivätkä tunnu epämukavilta. Kuulokkeiden mukana tulee kaksi eri mittaista vaihtoehtoa, joista voi valita omiin korviinsa mieluisammat. Testin aikana löytyi kuitenkin myös käyttäjä, jonka korviin pienemmätkään siivekkeet eivät yksinkertaisesti mahtuneet. Tällöin ne voi kokonaan irrottaa, mutta eittämättä osa kuulokkeiden istuvuudesta jää realisoitumatta.Myös varsinaisia korviin työnnettäviä osia on peräti viittä eri kokoa (XS-XL), joista tarkoitus olisi valita sellaiset, jotka hyvin täyttävät korvan mutta eivät liiaksi aiheuta puristusta. Sopivan kokoisilla nupeilla kuulokkeet eristävät ympäristön ääniä passiivisesti melko hyvin. En sanoisi, että näillä mitenkään voi korvata vastamelukuulokkeita, mutta ne toimivat yhtä hyvin kuin perinteiset korvatulpat.Kuulokkeiden mukana tulee myös säilytysrasia, jonka kautta nappeja myös ladataan. Rasia on kiiltävä ja metallinen, eli toisin sanoen oikea sormenjälkimagneetti. Mukana toimitetaan kankainen pussi, jossa koteloa voi kuljettaa suojaten sitä pahimmilta naarmuilta. Melkoinen maatuskatilanne siis.Kotelon etuosassa on kolme valoa, joista reunimmaiset kertovat värillään kuulokkeiden latausasteesta ja keskimmäinen itse kotelon akun tasosta. Kuulokkeet kestävät noin kolme tuntia käyttöä ja rasiasta saa ladattua ne noin kolme kertaa täyteen. Kotelon takana on USB Type C -portti.Kuulokkeet tunnistavat, kun ne ottaa korvalta pois, ja osaavat katkaista äänentoiston. Näppärä ominaisuus, joka tuntuu hyvin luonnolliselta. Toisessa kuulokkeessa on äänenvoimakkuuden säätö ja toisessa monitoimipainike, jolla voi keskeyttää toiston manuaalisesti, sekä useamman kerran napauttamalla siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen. Yllätyin, kuinka helposti painikkeet löysi sormella, vaikka ne ovat hyvin pienet. Homma on pidetty riittävän yksinkertaisena.Kuulokkeet yhdistyivät puhelimeen ongelmitta. Yhteystekniikkana on Bluetooth 4.2. Kantomatkaksi luvataan noin 20 metriä, mikä lienee useimmiten enemmän kuin tarpeeksi. 45 neliön asunnossa ei tullut raja vastaan, vaikka välissä oli seiniäkin.Kuulokkeiden kylkeen ei tule minkäänlaista sovellusta, eikä ääniprofiilia voi muuttaa. Kuulokkeiden ääni on kuitenkin tasapainoinen ja myös bassoa löytyy enemmän kuin ehkäpä nappikuulokkeista uskoisi. Etenkin, kun volumetasoa hieman nostaa, on äänimaisema erittäin rikas ja miellyttävä. Noin 300 euron hintalapun myötä odotin jotain tajunnanräjäyttävää, mutta sellaista kokemusta en kuulokkeista saanut. Toisin sanoen: nappikuulokkeiksi MW07:t ovat loistavat, mutta yleisesti ottaen samalla rahalla saa kyllä vaikuttavampiakin kokemuksia.Langattomat kuulokkeet ovat konseptina hienot. Langattomat nappikuulokkeet jopa tekninen taidonnäyte. Reilun kolmen tunnin akkukesto kuulostaa minusta kohtuulliselta, vaikkei olekaan markkinoiden paras. Myös kotelon toiminnallisuus on hyvällä tasolla, vaikka kannen saranat kaipaisivatkin hieman jäykkyyttä (kansi läpsähtää turhan helposti vahingossa takaisin kiinni).Mikäli haluaa parhaat mahdolliset langattomat nappikuulokkeet, niin Master & Dynamicin MW07:t saattavat hyvinkin olla ne. Varauksetonta ostosuositusta on silti vaikea antaa, sillä hinta on erittäin korkea. Nappikuulokkeille 299 euron suositushintaa on vaikea perustella, vaikka kuinka olisi siivekkeitä ja premium-materiaaleja.