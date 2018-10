Apple myi iPhone XR:n ennakkoon loppuun, myös Suomessa

Apple esitteli tänä vuonna peräti kolme eri iPhone-mallia, mutta laitteista puhutuin ei olekaan ollut huippumalli XS ja sen suurempi XS Max -versio.



Edullisemman iPhone XR -mallin on odotettu myyvän paremmin edullisemman hintansa sekä värikkään malliston takia. Perjantaina ennakkomyyntiin saapunut iPhone XR onkin ottanut hyvän lähden myyntitalkoisiin ja laite on myyty loppuun ennen tämän perjantain julkaisua.

Niinpä Yhdysvalloissa ja useissa maissa iPhone XR:ää ei enää saa helposti ostettua julkaisupäivänä. Kaikki väri- ja tallennustilaversiot Applen verkkokaupassa niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin ovat loppuunmyyty ensimmäisen toimituksen osalta.



Mikäli iPhone XR:n haluaa edelleen mahdollisimman pian, niin vaihtoehtona on toivoa, että lähin Apple-jälleenmyyjä saa laitteita hyvän määrän julkaisupäivänä tai sitten ennakkotilauksen tehneet joutuvat odottamaan marraskuuhun saakka.



Yhdysvalloissa seuraavan erän toimitusajaksi kerrotaan marraskuun 5. - 12. päivä, Suomessa puolestaan laitetta voi vielä saada 30. syyskuuta alkaen.



Vaikka kyseessä on edullisin kolmesta tämän vuoden iPhone-mallista, niin tallennustilasta riippuen laitteella on hintaa 879 eurosta aina 1049 euroon saakka.