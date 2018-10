HTC:n lohkoketjupuhelimen ennakkomyynti alkoi

on alkanut ottaa vastaan ennakkotilauksia jo toukokuussa esitellylle-älypuhelimelle. Laitteelle on haettu erikoisuusarvoa rakentamalla se lohkoketjuteknologian ympärille. Alun perin tarkoituksena oli mahdollistaa älypuhelimien käyttö esimerkiksi bitcoinin lohkoketjun laskennassa, mutta ainakaan nyt sellaista ei luvata ennakkotilaajille.Sen sijaan Exodus 1:ssä on erityinen Android-käyttöjärjestelmän ulkopuolinen "turva-alue", jonka avulla voit hajauttaa tietojesi säilytystä. Hajautetun mallin etuna on se, että jos puhelimesi vaikkapa häviää tai varastetaan, voit palauttaa tärkeät tietosi kavereiden puhelimiin tallennettujen tietojen avulla. Sinä itse omistat tarvittavan salausavaimen, jolla tiedot saa palautettua.Muutoin HTC:n uutuus on monelta osin tyypillinen high-end-puhelin. Se perustuu Snapdragon 845 -järjestelmäpiiriin, käyttömuistia on kuusi gigatavua ja tallennustilaa on 128 gigatavua. Android Oreo -pohjaisessa puhelimessa on 3500 milliampeeritunnin akku, kuuden tuuman HD+-näyttö ja 16 megapikselin kaksoiskamera. Puhelin tulee saataville 34 maassa ja hintaa sillä on 0,15 BTC:tä tai 4,78 ETH:tä. Puhelimen voi hankkia vain kryptovaluutoilla.