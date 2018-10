Qualcomm paljasti edullisemman piirin mobiilipelaajille

Qualcomm on julkaissut tietoa uusista mobiilipiireistä, joista Snapdragon 675 suuntaa hintatietoisten pelaajien puhelimiin.Yhtiö kertoo, että kovasti aiemmin tänä vuonna julkaistua Snapdragon 670 -piiriä muistuttava keskisarjan piiri on tarkoitettu erityisesti pelaajien laitteisiin.Niinpä siinä onkin optimoitu toimintaa juuri pelien aikana, joka tarkoittaa mm. priorisointia ja parempaa tekoälyä. Yhtiön mukaan piiri pystyykin poistamaan peräti 90% pätkimisestä uudessa piirissään.Vaikka numeroiden puolesta Snapdragon 675 asettuun 670 ja 710 -piirien väliin, niin uutuuspiirissä käytetään ensimmäistä kertaa ARMin uuden sukupolven, eli Kryo 460 -alustan, ytimiä.Piirien järjestely on sama eli kahdeksasta suorittimesta kaksi on tehokkaita Cortex-A76-piirejä ja kuusi puolestaa vähävirtaisempia Cortex-A55-piirejä.Grafiikkapiiri on Adreno 612, joka numeronsa puolesta asettuu samaan tehotasoon kuin 670-piirin Adreno 615, mutta pelipuhelimiin tarkoitetulle piirille voisi odottaa parempaa 3D-suorituskykyä.Yhtiö ei kuitenkaan kerro varsinaisia suorituskykylukemia tässä vaiheessa, mutta kertoi, että pelien käynnistäminen on jopa 30% nopeampaa.Kameran puolesta Snapdragon 675 tukee mm. 5x optista zoomia ja rajatonta hidastusvideota.Koska kyseessä on 600-sarjan piiri, niin sen myötä markkinoille voi saapua pelipuhelimia, joiden hinnat ovat esimerkiksi 300 ja 500 euron välillä.