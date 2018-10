Paljastus – Kiina ja Venäjä salakuuntelevat Trumpin iPhonea

Presidentinvaalikampanjansa aikaanhaukkui Applea, koska yhtiö kokoonpanee puhelimensa Kiinassa. Siitä huolimatta iPhone tuntuu kelpaavan hänen henkilökohtaiseen käyttöön – avustajien mukaan Trump on liiankin kiintynyt omaan iPhoneen. lähteiden mukaan presidentin avustajat ovat moneen otteeseen yrittäneet estää Trumpia käyttämästä omaa henkilökohtaista puhelinta viestimiseen, koska laitteen viestintää voidaan salakuunnella ja samalla salaista tietoa voi vuotaa väärille tahoilla. Lehden mukaan Yhdysvaltojen tiedustelupalvelulla on syytä uskoa, että venäläiset ja kiinalaiset myös hyödyntävät mahdollisuutta salakuuntelemalla säännöllisesti Trumpin puheluita.Trump ei ole ottanut avustajien huomautuksia kuuleviin korviinsa, minkä takia he ovat hiljalleen lopettaneet asiasta mainitsemisen. Hän kantaa mukanaan kaikkiaan kolmea iPhonea: kahdessa on NSA:n suojauksen ja kolmas on tavanomainen puhelin.The New York Timesin mukaan Kiinan tiedustelupalvelun tavoitteena on salakuuntelun kautta saada selvää Trumpista ihmisenä. Tiedustelun kautta Kiina voi oppia paremmin käsittelemään Trumpia sekä saada tietoon ihmisiä, joihin Trump erityisesti luottaa.