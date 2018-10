-pelaajista saatetaan vääntää vitsiä, mutta totuus kuitenkin on se, että mobiilipeli on innostanut useita ihmisiä liikkumaan aiempaa enemmän. Peliä kehittävä Niantic on päättänyt tarttua tästä seikasta aiempaa vahvemmin kiinni ja saada ihmiset liikkumaan vieläkin enemmän. Peliin on tulossa iOS:n HealthKitiä ja Androidin Google Fit -rajapintaa hyödyntävä aktiviisuusseuranta, joka toimii silloinkin kun peliä ei ole avattu. Mikäli liikuntaa on kertynyt tarpeeksi, palkitaan pelaajaa esimerkiksi Buddy Candyn tai munien tehokkaamman kuoriutumisen muodossa.Adventure Sync -toiminto on tulossa kaikille iOS- ja Android-pelaajille. Seuraavan kerran kun aukaiset pelin, kerrotaan uudesta ominaisuudesta sinulle.