Samsung peesaa taas Applea – Galaxy S10 -mallisto on tutun oloinen

on tulossa ensi keväänä kaikkiaan kolme uutta Galaxy S10 -mallia, kertoo Bloomberg . Uutistoimiston lähteet kertovat, että korealaisjätti aikoisi ottaa esimerkkiä Applen tämän syksyn mallistosta.Ensi keväänä esiteltävä Galaxy S10 -mallisto tulee siis koostumaan kolmesta puhelinmallista – aivan kuten Applen syksyn mallistokin. Markkinoille tuodaan kookkaalla näytöllä varustettu Galaxy S10 Plus -malli sekä sen hieman pienempi sisarmalli, Galaxy S10 (koodinimeltään). Kolmanneksi vaihtoehdoksi on tulossa kaksikkoa edullisempi "halppismalli", joka toimisi ilmeisesti samankaltaisena tuotteena kuin Applen iPhone XR.Periaatteessa Galaxy S10:n edullinen versio veisi Galaxy S -malliston nykyisen A-malliston reviirille. Puhelin saattaisi kilpailla erityisesti kalliimpien A-sarjalaisten kanssa.Bloombergin lähteet paljastavat myös uutta tietoa taipuvasta puhelimesta (koodinimeltään), jota odotetaan esiteltäväksi marraskuun alussa Samsungin kehittäjätapahtumassa. Uutistoimiston mukaan Samsung ei ole vieläkään päättänyt tulisiko puhelimen taittua kahtia pysty- vai vaakasuunnassa. Jos näinkin perustavaa laatua olevaa asiaa ei ole päätetty, niin kyseinen puhelin lienee tuotekehityksessä vielä pidemmän aikaa esittelyn jälkeenkin.