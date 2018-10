Tätä ei WhatsAppissa vielä ollut – Tarrat tulevat

WhatsApp-keskustelut ovat parhaimmillaan tai pahimmillaan erittäin värikkäitä ja monimediallisia. Tekstien lisäksi keskustelua käydään emojien, meemikuvien, videoiden ja GIF-animaatioiden voimin. Uutena mediaformaattina WhatsAppiin on tulossa tarrat.Erityistä tarroissa on se, että WhatsAppin omien graafisten suunnittelijoiden luomien kuvien lisäksi käyttäjät voivat pommittaa toisiaan kolmansien osapuolien luomilla tarroilla. Tarradevaajia varten WhatsApp on avannut oman ohjelmointirajapinnan , jolla varmistetaan tarrojen toimivuus kaikissa laitteissa.Tarrapaketit ladataan ja asennetaan Android-laitteiden tapauksessa Google Playstä ja iPhonien tapauksessa App Storesta. Tarroja ei tietenkään alkuvaiheessa ole kovinkaan paljoa, mutta valikoima kasvanee ajan kanssa.Tuki tarroille saapuu kaikkiin laitteisiin tulevien viikkojen aikana