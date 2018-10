Testissä: Google Assistantilla varustetut OnePlus Bullets Wireless -kuulokkeet

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Rakenne

Toiminta

Akku

Yhteenveto

Master & Dynamic MW07











OnePlus tunnetaan Android-älypuhelimistaa, jotka ovat vuosien ajan olleet Suomessa myydyimpien laitteiden joukossa, viimeaikoina pitäneet kärkeä operaattorista riippuen jopa ylivoimaisesti.Kiinalaisyhtiön alkuperäinen "lippulaivantappaja" (flagship killer) mentaliteetti on hieman rauhoittunut, mutta edelleenkin sen puhelimet tunnetaan huipputason rauta- ja softaratkaisuista, jotka saa huomattavasti kärkimallien huippupuhelimia halvemmalla.Marginaalit ovat tietysti sen mukaiset, ja OnePlus kerääkin laitteista rahaa itselleen varmasti melkoisesti esimerkiksi Samsungia vähemmän, puhumattakaan tietysti Applesta. Viimevuosina OnePlus on päätynyt julkaisemaan myös oheislaitteita, joilla kenties saadaan nostettua kateprosenttia.Bullets-kuulokkeet ovat olleet markkinoilla jo muutaman vuoden ajan, ja niistä on julkaistu toisen sukupolven versiotkin, mutta uusimmat OnePlus-kuulokkeet ovat langattomat.Otimme testiin kyseiset Bullets Wireless -kuulokkeet, joten käydäänpä läpi mitä älypuhelinyhtiö tarjoaa Bluetooth-kuulokkeiden rintamalla.32 Ohmia97 dB3 mW20 - 20 000 HzBluetooth 4.1HFP/ A2DP/ HSP/ AVRCPQualcomm aptX -tukiOnePlus tunnetaan huippulaitteita edullisemmista hinnoistaan, joka pitää paikkansa myös kuulokkeissa. Perinteisesti yhtiö ei kuitenkaan säästele juurikaan pakkausmateriaaleissa (tai materiaaleissa yleisesti), joka pitää paikkansa myös tässä tapauksessa.Bullets Wireless -kuulokkeiden pakkaus on laadukas ja heti kättelyssä se luo kuvan laadukkaista kuulokkeista, vaikka hintaa ei olekaan kuin 69 euroa. Pahvi on samettisen pehmeän tuntoista ja kuvat on tehty kohokuvioinnilla.Pakkaus on jaotettu koviin rasioihin, joissa komponentit on kiinnitetty tiukasti ja yksilöllisesti.Itse kuulokkeet on tiiviisti omassa niiden muotoon kaiverretussa kotelossaan, punainen suojakotelo keskellä päärasiaa ja nappien vaihtosiivekkeet ja -tulpat omassa kotelossaan yksittäin lukittuna eivätkä siis läpinäkyvässä muovipussissa, kuten usein nähdään.Latauskaapeli on noin parin kymmenen senttimetrin mittainen USB-C-johto, joka on tietysti väriltään OnePlussan tuttu punavalkoinen.Pakkaus ei jätä juurikaan toivomisen varaa.OnePlus Bullets Wireless -kuulokeet ovat nimensä mukaisesti langattomat, joka tässä tapauksessa tarkoittaa, että yhteys toimii langattomalla Bluetooth-yhteydellä.Rakenteensa puolesta Bullets Wireless mukailee maltillista designia, jossa kuulokkeet yhdistetään toisiinsa pannalla, joka kuunnellessa lepää niskan päällä. Pannan kuminen materiaali soveltuu hyvin kuuntelemiseen riippumatta aktiviteetista.Pannan sivuilta löytyy niin ikään kumipäällysteiset akun, joista vasemmanpuolisessa sijaitsee virtapainike ja virtapainikkeen vastapuolella mikrofoni. Virtapainikkeen tavoin vasemmalla puolella korvanappiin jatkuva johto sisältää äänenvoimakkuuden säätimet ja toimintopainikkeen.Itse korvanapit ovat suhteellisen perinteiset, joskin tarjoavat myös siivekkeet, joilla nappien pysyminen korvassa vahvistuu. Siivekkeitä ei tosin ole pakko käyttää, jos niin ei halua.Rakenteen puolesta kuulokkeet ovat hyvin tavalliset, joskin käytännölliset. Panta estää korvanappien hukkumisen, vaikka ne tippuisivatkin, mutta eivät tarjoa yhtä modernia, tai kiistanalaista, ulkoasua kuin esimerkiksi Applen AirPodsit.Suojakotelon osalta kompromisseja on tehty, joskaan kuminen materiaali ei ole itselleni ongelma. Sen sijaan kuulokkeiden mahduttaminen koteloon voisi olla helpompaa.Erityisesti alussa kuulokkeiden saaminen kätevästi koteloon oli turhan vaikeaa, joskin niksi oikeanlaisesta taittamisesta annetaan ohjekirjassa. Pian suojakoteloon tunkeminen meneekin muistista ja ei tuota liikaa ongelmia.Pienen pieni ongelma oli havaittavissa myös suojakotelon magneettisessa lukitusmekanismissa, joka saattoi vetää napit erilleen toisistaan, jolloin kuulokkeet menevät päälle tahtomatta. Tätäkään ei tosin tapahtunut enää kun ongelman oli kertaalleen huomannut ja osasi varautua.Bullets Wireless -kuulokkeet yhdistävät Bluetoothin avulla, joten yhdistäminen on melko simppeliä. Vielä helpompaa se on OnePlus-laitteen omistajilla. Testissä Bullets Wireless -kuulokkeita käytettiin pääasiassa OnePlus 5:n kanssa.Kerran yhdistettyään kuulokkeet osaavat avata Bluetooth-yhteyden puhelimeen helposti erottamalla magneettisesti kiinnittyvät napit toisistaan. Tämä toiminto käyttääYhteyden sulkeminen toimii puolestaan liittämällä napit toisiinsa. Tämä tapahtuu helposti esimerkiksi, kun napit päästää roikkumaan kaulaan, jolloin ne riippuvat kaulalla kuin kaulakoru.Tämän toiminnon ansiosta virtanäppäimeen ei juuri tarvitse koskea. Kyseessä onkin yksi Bullets Wireless -kuulokkeiden parhaimmista ominaisuuksista.Bluetooth 4.1 -yhteyden kantamaksi kerrotaan 10 metriä, joskin se riippuu kovasti maastosta. Testissämme 10 metriä täyttyi helposti esteettömästi.OnePlus-laitteiden omistajille on tarjolla myös lisäominaisuus, jolla musiikin toisto jatkuu tai loppuu napit eroittaessa tai liittäessä.Äänentoisto napeissa on loistava, joskin nappikuulokkeiden fyysisten ominaisuuksien rajoitteista ei tietysti päästä eroon. Hintaansa suhteutettuna 69 euron kuulokkeet ovat loistava valinta, jos kuulokkeista haluaa hyvää äänentoistoa eikä ainoastaaan podcast-kuulokkeita, joissa äänen kirjolla ei ole niin suurta merkitystä.Toisto ei myöskään ala säröillä kovemmassakaan paukkeessa ja kuulokkeiden volyymin voi huoletta nostaa lähemmäs maksimia.Kontrollit ovat tutusti vasemman johdon ohjainosassa, josta löytyy äänenvoimmakkuuden säätimet sekä yksi, keskellä oleva toimintanäppäin, jolla pystyy kontrolloimaan toistoa, puheluita sekä Google Assistant -ääniohjausta.Toimintapainikkeen normaali painallus pysäyttää/jatkaa toiston tai vastaa/sulkee puhelun, sekunnin painallus avaa puolestaan Google Assistantin ja tuplaklikkaus vaihtaa kappaletta seuraavaan. Kaikki toiminnot toimivat moitteetta, joskin painikkeiden sormituntuma voisi olla ehkä aavistuksen parempi.Toki parin kerran jälkeen ei tarvi enää arvailla kummalla puolella toimintopainiketta mikäkin volyyminappi sijaitsee.Kuulokkeet sopivat testaajan korviin oikein hyvin ja tarjolla on kolme eri kokoa niin siivekkeissä kuin korvan sisään sijoitettavan napin pehmusteissa, josta melkoisen todennäköisesti löytyy omaan korvaa sopiva vaihtoehto tai kombinaatio.Putoamisen suhteen Bullets Wireless -kuulokkeissa ei olekaan ollut moittimisen varaa.Yksi OnePlussan suosion salaisuuksista älypuhelimissa on akku ja erityisesti sen latausteknologiat. Älypuhelimissa OnePlus on aivan kärjessä nopeassa lataamisessa, ja samaa on tuotu myös kuulokkeisiin.Bullets Wirelessin akku kestää OnePlussan mukaan 255 tuntia valmiusaikaa sekä 8 tuntia kuuntelua, joka on hyvä tulos langattomille kuulokkeille, joskin kuta kuinkin samoissa kuin samankaltaiset kilpailijat. Tärkeämpi ominaisuus onkin latausnopeus, jonka suhteen Bullets Wireless -kuulokkeet ovat erinomaiset.Yhtiön mukaan vain 10 minuutin lataamisella saa viisi tuntia lisää kuunteluaikaa ja vain hieman pidemmässä ajassa lataus tapahtuu nollasta sataan. Yhtiö onkin vertaillut latausnopeutta kilpailijoihin, mm. Applen AirPodseihin, ja erityisesti ensimmäisen 10 minuutin aikana OnePlussan kuulokkeet latautuvat huomattavasti nopeammin. Testasimme OnePlussa väitteitä latausnopeudesta sekä kuunteluajoista. 10 minuutin latauksen jälkeen Android-puhelin totesi Bluetoothin välityksellä laitteen akun latautuneen 60 prosenttiin saakka nollasta. Valitettavasti tämä luku ei ole kovin luotettava, sillä seuraavalla kerralla 10 minuutin latauksen jälkeen lukema näytti 80 prosenttia.60 prosenttia 8 tunnin akkukestosta tarkoittaa 4,8 tuntia, joten sen suhteen väite vaikuttaa pitävän paikkansa. Kokonaisakkukeston suhteen puolestaan kahdeksaan tuntiin ei päästä kuitenkaan ilman, että äänenvoimakkuus pidetään pienenä.50 prosentin äänenvoimakkuudella puhelin kertoi kolmen ja puolen tunnin kuuntelun jälkeen kuulokkeiden akun olevan 30% varauksessa, joskin vielä viidenkin tunnin jälkeen akussa kerrottiin olevan sama 30% lataus.Niinpä Bluetooth-yhteyden prosenttilukemiin ei kannata liian tarkasti uskoa.OnePlussan väitteistä helpompi tutkia on 10 minuutin ja 5 tunnin väite. Tämä on todennäköisesti toteutettu minimivolyymillä, mutta meidän testeissä halusimme käyttää paljon todennäköisempää 50 prosentin äänenvoimakkuutta.10 minuutin lataamisen jälkeen kuulokkeet toistivat musiikkia noin x tuntia ja y minuuttia, jonka jälkeen sammuivat. Kuulokkeet tosin käynnistyivät vielä uudelleen, jolloin kuuntelua riitti muutamaksi minuutiksi.Latauksen suhteenkin tosin jää toivottavaa, sillä lataus tapahtuu edelleen aina kaapelilla suoraan kuulokkeisiin, eikä useiden kilpailijoiden tavoin Bullets Wireless tarjoa koteloa latauspaikkana. Kuunteluajat ovat kuitenkin niin pitkiä ja latausajat todella lyhyitä, ettei tämä paina kovin paljoa mittarissa.Langattomuus on tulossa eittämättä mobiililaitteisiin ja tämän on tiedostanut niin Apple kuin kilpailijat Android-puolella. 3,5 millimetrin kuulokeliittimet ovat tulevaisuudessa todennäköisesti harvinaisuuksia, monille valitettavasti.Satojen eurojen sijoitukset langattomiin kuulokkeisiin eivät ole välttämättä kaikkien mieliin, johon OnePlussan Bullet Wireless -kuulokkeet iskevätkin. Ne tarjoavat alle 70 euron kuulokkeille hyvän äänentoiston laadukkaassa paketissa.Langattomuuden lisäksi ne tarjoavat myös hieman lisäarvoa perinteisiin edullisiin nappikuulokkeisiin nähden. Kuulokkeiden magneettinen virtamekanismi helpottaa niiden käyttöä merkittävästi ja Google Assistant pystyy auttamaan napin painalluksella mikäli englanti taipuu.Erityisesti OnePlus-laitteiden omistajille punamustat Bullets Wireless -kuulokkeet soveltuvat mainiosti.Täysin ongelmitta kuulokkeet eivät toki ole, ja seuraavassa iteraatiossa ainakin suojakotelon toimivuutta toivottavasti parannetaan. Tästä huolimatta kuulokkeita on helppo suositella lähes varauksetta langattomia kuulokkeita harkitseville.