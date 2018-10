Vatikaani julkaisi "Jeesuksen Pokemon Go" -kännykkäpelin

Katolisen kirkon päämajaon tehnyt erittäin hämmentävän hypyn nykyaikaan ja on julkaissut-pelistä pelimekaniikkaa ja ideoita ammentavan-kännykkäpelin.Kuten esikuvansakin, Follow JC Go on lisättyyn todellisuuteen pohjautuva peli, mutta pokemonien sijaan pelissä kuljetaan pitkin katuja ja nappaillaan vastaan tulevia pyhimyksiä ja muita Raamatun hahmoja.Pelaajan napattua kaikki hahmot itselleen - "gotta catch 'em all" -hengessä - hahmot muuttuvat evankeliseksi ryhmäksi, joka seuraa Jeesusta yhdessä. Pelaajan täytyy myös huolehtia oman hahmonsa ruokkimisesta, nesteytyksestä sekä "rukouslaskurista". Tämä onnistuu keräämällä pelistä löytyviä esineitä sekä rukoilemalla sairaiden puolesta. Ja luonnollisesti kirkossa käyminen aina kun sellaisia vastaan pelissä tulee, auttaa pelissä etenemisessä.Peli on saatavilla sekä Androidille että iOS:lle, mutta tällä hetkellä ainoastaan Italian ja Espanjan markkinoilla. Aiheesta uutisoi mm. Observer Nykyinen paavi,, on tunnettu Pokemon Go -pelin fani, joten hänellä lienee ainakin osittain lusikkansa sopassa, kun peliä on lähdetty suunnittelemaan.