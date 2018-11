Samsungin älypuhelimet saavat uudet kuoret – Tältä näyttää One UI

paljasti eilisessä kehittäjätapahtumassa taittuvanäyttöisen laitteen lisäksi yhtiön uuden käyttöliittymän. One UI -nimisen käyttöliittymän perusajatuksena on parantaa isokokoisten laitteden käyttöä yhdellä kädellä sekä auttaa käyttäjää keskittymään oleellisiin sisältöihin.Näitä kahta periaatetta Samsung on lähtenyt toteuttamaan minimalistisella otteella, jolloin isolla näytöllä esitetään vähän, mutta olennaista sisältöä. Ison näytön ansiosta oleelliset toiminnot voidaan myös esittää mahdollisimman suurina ja huomiota herättävinä. Uutta on esimerkiksi-niminen toiminto, joka kokoaa tärkeät asiat helppokäyttöisiksi ryhmiksi.Koska suurten ja reunattomien näyttöjen yläosa on yleensä vaikeasti tavoitettavissa yhdellä kädellä, Samsung on jakanut One UI:n näyttöalan kahteen osaan. Näytön yläkolmannes on "katselualuetta" (viewing area), jossa esitetään sovellukseen liittyvää sisältöä. Alempi osa on vuorostaan tarkoitettu sovelluksen käyttöön (interaction area), mistä siis löytyy kaikki ohjelman käyttöön tarvittavat painikkeet.