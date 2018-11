Värillä on väliä – Näin lisäät puhelimen akkukestoa

Uudesta Android Pie -käyttöjärjestelmästä on löytynyt yksi AMOLED-näyttöisten puhelimien omistajia kutkuttava ominaisuus: Dark Mode. Sen ansiosta puhelimen valikoiden värimaailman saa muutettua tummaksi. Koska OLED-näyttöissä taustavalaistus on pikselikohtainen, niin tumma / musta väri tarkoittaa sammutettua pikseliä. Näin ollen näyttö kuluttaa kokonaisuudessaan vähemmän virtaa.Kun näyttö kulutta vähemmän virtaa, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että puhelimen akkukin kestää yhdellä latauksella pitempään. Google esitteli Android Dev Summit -tapahtumassa tällä viikolla omia testejään, joissa on arvioitu toisaalta kirkkauden ja toisaalta näytön värin vaikutusta tehonkulutukseen. Kirkkauden osalta voidaan suoralta kädeltä sanoa, että graafi on tehonkulutuksen ja kirkkauden välillä lineaarinen.Värin vaikutusta virrankulutukseen Google mittautti alkuperäisellä Google Pixel -puhelimella, joten testialusta ei ollut tuorein mahdollinen, mutta ilmiö lienee samansuuntainen uudemmillakin laitteilla. Vähemmän yllättäen kaikkein suurin virrankulutus oli valkoisella värillä (maksimikirkkaus) ja mustalla kaikkein alhaisin (maksimikirkkaus). Näiden väliin jäivät punainen, vihreä ja sininen. Punaisen ja vihreän ero ei ole kovin suuri, mutta sininen kuluttaa lähes kaksinkertaisen määrän virtaa punaiseen verrattuna.Google testasi tehonkulutusta myös auki olevan YouTube-sovelluksen tapauksessa. Vertailuparissa oli tavanomainen YouTube ja sekä Dark Modeen asetettu YouTube. Kun näytön kirkkaus oli puolet maksimista, on tilojen virrankulutuksessa välillä 14 prosenttia eroa. Maksimikirkkauden tapauksessa ero on peräti 60 prosenttia Dark Moden eduksi.Kannattaa siis selvästi suosia Dark Modea, mikäli omistaa OLED-näyttöisen Android-puhelimen.