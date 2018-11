OnePlussan sisaryhtiön uusi RX17 saapuu Eurooppaan

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Kiinalaisvalmistajat ovat viimeisten vuosien ajan syöneet Applen ja erityisesti korealaisvalmistaja Samsungin markkina-asemaa.



Huawein ja OnePlussan lisäksi muun muassa OPPO on tähtäämässä entistä vahvemmin länsimarkkinoille. Nyt kiinalaisyhtiö, jolla on OnePlussan kanssa yhteisiä yritysjuuria, tuo Eurooppaan uuden RX17 Pro -mallin.

R17 Pro on erityisesti ulkoisesti melkoisen lähellä OnePlus 6T:tä, joten se varmasti kiinnostaa suomalaiskuluttajia. Itseasiassa OnePlus on ottanut uuteen puhelimeensa mallia juuri OPPOn RX17 Pro:n kiinalaisversiosta R17 Pro:sta.



Tarjolla on OP6T:n tavoin 6,4 tuuman Full HD+ -näyttö, joka käyttää AMOLED-tekniikkaa. Myös nk. kyynelmallinen näyttölovi löytyy OPPOn laitteesta ja lasi on uusinta Gorilla-lasia.



Aivan yhtä paljon potkua siitä ei kuitenkaan löydy. OPPO RX17 sisältää keskisarjan Snapdragon 710 -piirin, mutta RAM-muistia on sentään antoisasti 8 gigatavua. Tallennustilaakin on oletuksena 128 gigatavua ja, toisin kuin OnePlussan laitteessa, sitä saa lisää muistikortilla.



Takakameroihin kuuluu 12 megapikselin laajakuvakamera sekä tavallinen 20 megapikselin kamera. Lisäksi takana on erikoinen 3D-kamera, joka on tarkoitettu pääasiassa lisätyn todellisuuden sovelluksiin.



25 megapikselin etukamera tarjoaa paitsi tarkkuutta niin myös HDR-tuen.



Akku on OnePlus 6T:n tavoin 3700 milliampeerituntia ja lataus toimii yhtä nopeasti, sillä SuperVOOC-pikalataus on sama kuin OnePlussalla.



Hintaa RX17 Pro:lla on 600 euroa, mutta tässä vaiheessa ei ole tietoa onko se saapumassa Suomessa myyntiin.