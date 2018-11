OnePlussan T-Mobile-diili kannatti, OnePlus 6T -myynti alkoi tehokkaasti

OnePlus on ollut Euroopassa, ja erityisesti Suomessa, huippusuosittu jo vuosia. Suomessa sen älypuhelinmallit ovat pitäneet listan kärkeä lähes tauotta, mutta aivan kaikkialla maailmassa OnePlussan puhelimia ei ole myyty aivan samalla mitalla.Yhdysvallat on ollut monelle ulkomaalaiselle yhtiölle vaikea paikka lyödä läpi. Jo Nokian kulta-aikana yhtiön oli liki mahdotonta päästä kunnolla jenkkimarkkinoille, jossa nykyisin Apple ja Google ovat vahvoilla.Niinpä olikin erityisen tärkeää, että OnePlus onnistui lyömään hynttyyt yhteen amerikkalaisoperaattori T-Mobilen kanssa, joka myy OnePlus-verkkokaupan lisäksi yksinoikeudella uutta OnePlus 6T -mallia.Tämän myötä tietysti rapakon takaa voi odottaa parempia myyntilukuja, jota on nyt myös tarjolla, kertoo XDA Tietojen mukaan OnePlus 6T:n ensimmäinen myyntipäivä on sujunut edeltäjää melkoisesti paremmin. OnePlus 6T:n myynti on nimittäin ollut Yhdysvalloissa peräti 86 prosenttia parempaa kuin OnePlus 6:lla.Todennäköisesti myynti paranee suhteessa vielä enemmän, kun laitteen elinkaaressa edetään, jolloin OnePlus-faneja on yhä vähemmän ostajina, ja laitteet myydään pitkälti operattorien kautta.OnePlus 6 myi miljoonan kappaleen verran 22 päivässä. Jos 86 prosenttia parempi myynti jatkuu niin OnePlussan voi odottaa paljastavan miljoonan myynnin rajan ylittyneen OnePlus 6T:n kohdalla marraskuun 18. päivän tienoilla.Mikäli arvata pitäisi, niin allekirjoittaneen mukaan se voi tapahtua pari päivää aiemminkin.