Ota nämä asetukset heti käyttöön Androidissa - automaattinen varmuuskopiointi (WhatsApp, sovellukset, kuvat, asetukset, jne)

Puhelimen asetusten ja sovellusten varmuuskopiointi

Siirry puhelimen asetuksiin ja valitse sieltä kohta Järjestelmä

Nyt, valitse esiin aukeavasta valikosta kohta Varmuuskopioi

Tällä ruudulla, varmista, että varmuuskopiointi on käytössä. Alla näet myös, mitä kaikkea Android on varmuuskopioinut, jos varmuuskopiointi on jo ennestään ollut kytkettynä päälle.



Kuvien varmuuskopiointi automaattisesti

Lataa ja asenna Google Kuvat ja avaa sovellus Siirry asetuksiin

Siirry kohtaan Varmuuskopiointi ja synkronointi

Kytke päälle kohta varmuuskopiointi ja synkronointi sekä kohdasta Varmuuskopiointi mobiilidatayhteydellä sekä Kuvat että Videot. Näin puhelimesi siirtää otetut kuvat ja videot välittömästi pilveen talteen, vaikka et olisikaan langattomassa lähiverkossa.



Tekstiviestien ja puhelutietojen varmuuskopiointi

Lataa ja asenna SMS Backup & Restore ja avaa sovellus Siirry sovelluksen asetuksiin (Settings).

Valitse kohta Primary backup location ja esiin aukeavasta valikosta kohta Google Drive, jolloin varmuuskopiointi tehdään Google-tilillesi.

Tämän jälkeen sovellus saattaa pyytää käyttölupaa Google-tiliisi tallennukseen. Salli tämä. Nyt, siirry kohtaan Scheduled backup settings ja valitse kohta Daily, jolloin varmuuskopiointi tehdään joka päivä verkon yli, automaattisesti. Kannattaa asettaa varmuuskopioinnin ajankohdaksi esim aamuyö, jolloin et käytä puhelinta

Nyt, siirry kohtaan Backup settings ja valitse kaikki, mitä haluat varmuuskopioitavan. Puhelut, tekstiviestit ja MMS-viestit ovat ainakin sellaisia, jotka kannattaa varmuuskopioida.



WhatsApp-keskustelujen varmuuskopiointi

Siirry WhatsAppin asetuksiin Siirry asetuksissa kohtaan Keskustelut

Siirry kohtaan Varmuuskopiointi

Täytä Google Driven asetukset -kohta ja aseta varmuuskopiointi tapahtumaan Google-tilillesi.

Aseta varmuuskopiointi tapahtumaan päivittäin. Muista asettaa verkkovalinta muotoon Varmuuskopioi käyttäen Wi-Fi- tai mobiiliverkkoa, jolloin varmuuskopiointi tehdään myös silloin, kun et ole langattomassa lähiverkossa. Paina nappia Varmuuskopioi, niin ensimmäinen varmuuskopio tehdään keskusteluistasi välittömästi Google-tilillesi.

Lopuksi

Toisinaan puhelimet hajoavat. Toisinaan tulee vaihdettua puhelinta niin, että unohtaa siirtää tiedot edellisestä. Tämän oppaan avulla varmistat sen, että kaikki tietosi Android-puhelimesta varmuuskopioidaan jatkuvasti verkkoon, jolloin puhelimen katoaminenkaan ei ole ongelma.Oppaassamme käsittelemme kaikki tärkeimmät asiat mitä puhelimesta pitäisi varmuuskopioida ja miten niiden varmuuskopiointi asetetaan päälle.Tärkein askel on ottaa käyttöön Googlen tarjoama varmuuskopiointi sovelluksille ja niiden tiedoille. Tämän ansiostaNäin omat Androidin oman varmuuskopioinnin käyttöön:Mikäli otat käyttöön uuden puhelimen tai joudut nollaamaan nykyisen puhelimesi, Android osaa hakea Google-tililtäsi asennettujen sovellusten listan. Listan perusteella Android palauttaa aiemmin käytössäsi olleet sovellukset takaisin puhelimeen. Se osaa siirtää samalla myös osan puhelimen asetuksistasekä osoitekirjasi, jos se on talletettu Googlen tilille.Puhelimella otetut kuvat ovat yleensä se tärkein asia mitä menetetään, jos puhelin katoaa tai hajoaa. Tähän on onneksi ratkaisu,muodossa, joka kopioi kuvasi verkkoon automaattisesti, joka kerta kun uusia kuvia otetaan.Näin otat Google Kuvien varmuuskopioinnin käyttöön:Kun otat uuden puhelimen käyttöön, kaikki vanhat kuvasi löytyvät suoraan Google Kuvista.Joillekin tekstiviestit ovat edelleen merkittävä tapa viestittelyyn ja onkin hyvä, että niidenkin varmuuskopiointiin löytyy helppo ratkaisu.Näin varmuuskopioit tekstiviestit (ja puheluhistoriasi) automaattisesti:Kun otat uuden puhelimen käyttöön, voit asentaa siihen tämän sovelluksen ja palauttaasovelluksen kautta uusimman varmuuskopion tekstiviesteistäsi ja puheluhistoriastasi suoraan Google-tililtäsi.WhatsApp on todennäköisesti tärkein viestikanava nykypäivänä ja sen viestit eivät ole automaattisesti tallennettuna verkkoon, vaan ainoastaan puhelimen muistiin. Onneksi myös WhatsApp tukee verkkoon varmuuskopiointia.Näin otat automaattisen WhatsAppin varmuuskopioinnin käyttöön:Kun otat uuden puhelimen käyttöön, WhatsApp tunnistaa automaattisesti olemassa olevan varmuuskopion verkosta ja osaa noutaa ja palauttaa sen käyttöön. Tämä tietysti edellyttää sitä, että käytät samaa Google-tunnusta puhelimessasi kuin aiemminkin.Siinäpä se. Monet muut palvelut, kutenkopioivat keskustelut verkkoon automaattisesti ja näin ollen niiden tietoja ei tarvitse erikseen varmuuskopioida. Yhteystiedot kannattaa aina tallettaa oman Google-tilinsä alle, eikä esimerkiksi puhelimen SIM-kortille - tällöin Android osaa palauttaa ne automaattisesti uuden puhelimen käyttöönoton yhteydessä.Jäikö meiltä jotain tärkeää puuttumaan? Kerro kommenteissa!