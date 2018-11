Uusi Thunder Purple -versio tulossa OnePlussan huippulaitteesta

OnePlus on kiusoitellut sosiaalisessa mediassa tulevasta uudesta OnePlus 6T -laitteesta. Kyseessä on uusi väriversio, jollaista ei ole aiemmin kiinalaisvalmistajan laitteissa nähty.Tänään yhtiön virallisessa Twitter-kanavassa paljastettiin, että Thunder Purple -väri on tulossa. Samoin myös yhtiön suomenkieliselle Facebook-sivulle lisättiin julkaisu, jossa kerrotaan, että "ukkosen dramatiikalla päivitettyä eleganssia. #ThunderPurple on tulossa kuin myrskynmerkki."Ominaisuuksiltaan laite on todennäköisesti täysin identtinen jo myytävien laitteiden kanssa ja pinnat ovat todennäköisesti niin ikään samat.Purppuranvärinen laite on ensimmäinen OnePlussan historiassa, jossa useimmiten värivaihtoehdot ovat olleet melkoisen hillittyjä. Nähtäväksi jää millaisia sävyjä oheisesta kuvasta löytyy itse puhelimesta.