Kurkkaa nettisensuurin taakse – Uusi palvelu julkaistiin Androidille ja iOS:lle

Tämän vuoden aprillipäivänä julkaistu 1.1.1.1-palvelu on lanseerattu mobiilisovelluksena. Cloudflaren DNS-palvelu on saatavilla sovellusmuodossa iOS:lle ja Androidille . Syitä palvelun käytölle on useita, mutta yksityisyys ja sensuurin kiertäminen ovat ehkä ne kaikkein tärkeimmät.Cloudflaren DNS-palveluun siirtymisen ansiosta käyttämäsi teleoperaattori ei pysty tietämään millä verkkosivuilla vierailet, koska DNS-liikenne kulkee 1.1.1.1-osoitteen kautta. Operaattorin logeihin ei siis jää jälkiä missä osoitteessa olet milloinkin vierailut ja toisaalta saat muodostettua yhteyden niillekin verkkosivuille, joihin pääsy on estetty.Parhaimmillaan Cloudflaren tarjoama palvelu on myös nopeampi kuin operaattoreiden omat DNS-palvelut, joten sivuille yhdistäminenkin tapahtuu nopeammin.