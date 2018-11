Jodel lisäsi tuen videoiden jakamiselle

Anonyymi sosiaalinen media Jodel mahdollistaa jatkossa videoiden jakamisen palvelussaan.Videoiden jakaminen toimii sovelluksessa vainja niiden maksimipituus on vain 4,20 sekuntia ja ne on kuvattava sovelluksessa, joten esimerkiksi puhelimen muistista ei ole mahdollista lisätä aikaisemmin kuvattuja videoita palveluun. Lisäksi palveluun lisättiin @jodeltube niminen kanava, joka on tarkoitettu pelkästään videoille. Videoiden näkemistä ja jakamista varten tarvitsee uusimman version Jodelista.Jodel on sosiaalinen syöte, jossa käyttäjän on ollut mahdollista jakaa ns.eli kuvia ja päivityksiä lähellä oleville käyttäjille. Lisäksi palvelussa on mahdollista luoda kanavia tietyille aiheille tai käyttäjäryhmille. Oletuksena jodlaukset ovat aika järjestyksessä, mutta syöte on mahdollista järjestää myös sen perusteella, mikä jodlaus on aiheuttanut eniten keskustelua tai mikä on käyttäjien joukossa suosituin. Käyttäjät äänestävät jodlauksille plus- tai miinuspisteitä, jonka myötä suosituimmat jodlaukset nousevat listalla ylöspäin ja yli viisi miinuspistettä saaneet poistuvat syötteeltä. Käyttäjät saavat tai menettävätäänestämisestä, jodlaamisesta sekä kommentoinnista.Sovellus on erityisen suosittu etenkin korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.