Samsung esitteli kehittäjätapahtumassaan marraskuun alussa uuden One-käyttöliittymän, joka tulee varmasti olemaan osa tulevia puhelinmalleja, mutta niiden lisäksi One UI:ta pääsee kokeilemaan Galaxy S9:llä sekä Galaxy Note9:llä. Nykyisetkin puhelimet siis saavat uuden käyttöliittymän.Android Authority on tutkimuksissaan saanut selville vielä, että One UI tullaan tarjoamaan myös Galaxy S8:n, Galaxy S8 Plussan ja Galaxy Note8:n omistajille. One UI korvaa nykyisen Samsung Experience -käyttöliittymän, joka itsessään korvasi aikoinaan paljon huonoa mainetta osakseen saaneen TouchWizin. One UI julkaistaan vuoden 2019 alussa.Ajoituksen perusteella voidaan aiheellisesti spekuloida, että uusi käyttöliittymä ilmestyy puhelimiin Android Pie -päivityksen mukana.