Rovion alkuperäinen perustaja jättää yhtiön

alkuperäisiin perustajiin kuuluvaon päättänyt jättää mobiilipeliyhtiön. Hed kertoi asiasta LinkedInissä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Talouselämä Hed perusti Rovion vuonna 2003 Assembly-pelitapahtuman jälkeen. Alun perin Relude-nimisen yhtiön perustamisessa olivat mukana myös Hedin opiskelijakaverit Jarno Väkeväinen ja Kim Dikert. Yhtiön alkutaipaleen tappiollista kulkua tasoitti Niklaksen sedän, Kaj Hedin, sijoittamat rahat.Vuosien varrella Hed on toiminut Roviossa eri tehtävissä, esimerkiksi operatiivisena johtajana ja johtanut yrityksen sisäisistä pelistudioista. Hed omistaa Roviosta edelleen 2,5 prosentin osuuden, jota hän ei ilmeisesti ole nyt vielä myymässä. Rovio listattiin pörssiin syksyllä 2017."15 Roviolla vietetyn vuoden jälkeen olen päättänyt katsoa mitä aidan toisella puolella on. Lähteminen oli vaikea päätös, mutta mikä matka tämä on ollut, ja mahtavat muistot! Kiitos kaikille entisille kollegoille ja ystäville", kirjoittaa Niklas Hed.