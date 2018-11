Apple jahtaa Qualcommin insinöörejä – Kehittääkö Apple omaa modeemia?

javälinen riitely on edennyt nyt siihen pisteeseen, että Apple yrittää houkutella Qualcommilla työskenteleviä insinöörejä omiin riveihinsä. Asiasta uutisoi Bloomberg , jonka mukaan Applella on ainakin 10 avointa työpaikkaa puolijohdepiirien suunnittelijoille San Diegossa.Apple ei ole aiemmin rekrytoinut työntekijöitä San Diegon alueella, joten yhtiö on selvästi perustanut alueelle uuden toimipisteen ja rekryää nyt sinne työntekijöitä. Merkille pantavaa asiassa on se, että Qualcommin tuotekehitys sijaitsee myös San Diegossa, joten Applen motiiveja ei tarvitse kovin kauaa spekuloida. Työpaikkahakemuksissa haetaan 5G- ja LTE-teknologioiden osaajia, joten Apple halunnee vahvistaa omaa modeemiteknologiakehitystä.Lisäksi Applen työpaikkahakemuksissa haetaan muitakin osaajia, muun muassa Bluetooth- ja tekoälyteknologioiden osaajia. Applen tarpeet eivät siis rajoitu pelkästään matkapuhelinyhteyksiin, vaikka sillä saralla Applella on ehkä eniten kiinni otettavaa. Lisäksi modeemi on iPhoneissa ainoa huomattava piiri, jota Apple ei suunnittele itse.Bloombergin mukaan Apple on aiemminkin perustanut paikallisia toimipisteitä kilpailevien yhtiöiden toimipisteiden läheisyyteen. Tällaista työntekijöiden saallistustekniikkaa on käytetty esimerkiksi Intelin ja AMD:n insinöörien rekrytointiin.