Google paljasti tietoja tulevasta Wear OS -päivityksestä

Googlelta odotettiin edellisessä Pixel-julkaisutilaisuudessa jo uutta Pixel Watch -älykelloa, mutta näin ei tapahtunut. Tässä vaiheessa yhtiön aikeita älykellojen osalta onkin vaikea arvata, mutta selvää on ettei alustan kehitystä ole ainakaa lopetettu.



Googlen Wear OS sai reilu kuukausi sitten päivityksen, joka uudisti älykelloille suunnattua käyttöjärjestelmää melkoisesti. Jo nyt yhtiö on kuitenkin paljastanut, että Wear OS:n kolmas versio uudistuu pian.

Yhtiö kutsuu päivitystä nimellä "System Version: H", joka tarkoittanee, että varsinaista versionumeron muutosta ei tulla tekemään. Vaikka laitteet pysyvät edelleen kolmosversiossa, niin uudistuksia on tulossa antoisasti eli kyseessä ei ole pelkkä bugipäivitys.



Google jakaa tärkeimmät uudistukset neljään kohtaan:



Akunsäästäjän päivitykset: Päivitys pidentää Wear OS -laitteiden akkukestoa entistä pidemmälle käynnistämällä akunsäästäjän ja näyttämällä ainostaan ajan, kun laitteen virta tippuu alle 10 prosentin.



Parempi tehokkuus irti ranteesta: Kun laite poistetaan ranteesta, niin 30 minuutin toimettomuuden jälkeen älykello menee syvään unitilaan säästääkseen akkua.



Älykäs sovellusten jatkaminen: Päivityksen myötä kaikki Wear OS -sovellukset tukevat älykkäämpää jatkamista, jonka ansiosta sovellukset ovat aina tilassa johon ne aiemmin jätit.



Kaksivaiheinen virran sulkeminen: Virran sammuttaminen onnistuu helposti kaksiosaisen toiminnon avulla. Sulkeaksesi älykellon yksinkertaisesti paina virtanäppäintä, jonka jälkeen valitse "sammuta" tai "käynnistä uudelleen".



Päivitys saapuu tulevien kuukausien aikana porrastetusti Wear OS -laitteille.