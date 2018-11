Apple Mapsia parannetaan uudella tavalla – LIDAR-reput kulkevat kaupungilla

lanseerasi polleana oman karttapalvelunsa vuonna 2012, mutta nopeasti tavallisille käyttäjille selvisi ettei se kilpaile laadussa Google Mapsille. Sittemmin Apple on ryhtynyt toimenpiteisiin karttojen ja navigoinnin laadun parantamiseksi. Tuorein tasoparannus aloitettiin tänä vuonna, kun esimerkiksi Kalifornian alueen karttojen yksityiskohdat nousivat uudelle tasolle.Kalifornian kartoista näkyy esimerkiksi vesistöt ja kasvillisuus paljon tarkemmin kuin aiemmin. Tulevaisuudessa yksityiskohtaisuus lisääntyy entisestään, sillä San Franciscon kaduilla on nähty kartoittajia , jotka kävelevät kaupunkia ympäriinsä LIDAR-laitteet repuissaan. Tarkoituksena on ilmeisesti kerätä katutasosta kolmiulotteista dataa.Muutaman vuoden ajan kaduilla on nähty Apple Maps -tiimin ajoneuvoja, joiden katoille on asennettu kamera- ja LIDAR-järjestelmät. Reppuihin asennettujen järjestelmien avulla Apple saattaa kerätä tarkempaa tietoa paikallisesta kasvillisuudesta tai tarkentaa maastomallia alueilla, joihin ei ole pääsyä autoilla.