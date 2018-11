Opas: Näin allekirjoitat PDF-tiedoston helposti puhelimella (iOS ja Android)

Nykypäivänä monet sopimukset tehdään Internetin ylitse ja sopimusluonnokset lähetetään useasti sähköpostitse PDF-muodossa. Useasti allekirjoitusta varten joutuu etsimään tulostimen sekä skannerin, jotta sopimuksen saa palautettua allekirjoitettuna. iOS:lle ja Androidille on kuitenkin saatavilla Adoben sovellus, joka on ilmainen eikä vaadi edes rekisteröintiä. Sovellus on saatavilla Google Playstä sekä Applen AppStoresta.Näin allekirjoitat PDF-dokumentin Adobe Fill & Sign:lla:1. Lataa sovellus sovelluskaupasta.2. Valitse allekirjoitettava PDF-tiedosto "Valitse täytettävä lomake" -napilla.3. Luo allekirjoitus yläreunasta painamalla kynäpainiketta ja valitsemalla "Luo allekirjoitus".4. Allekirjoita avautuvalle pohjalle ja paina "Valmis".5. Valitse allekirjoitus kynäpainikkeesta ja sijoita se oikeaan kohtaan ja säädä koko sopivaksi.6. Jaa PDF suoraan sovelluksesta sähköpostilla, WhatsAppilla tai tallenna pilveen.