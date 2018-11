Apple osti peruuntuneen Kickstarter-tuotteen kehittäjän

on ostanut pienen tekoälyohjelmiston suunnitteluun erikoistuneen kasvuyrityksen, uutisoi The Information . Aiemmin tänä vuonna toteutuneen yrityskaupan kohteena oli Silk Labs.Silk Labs perustettiin vuonna 2015 ja sen taustalta löytyy Mozillalla aiemmin toimineita henkilöitä. Andreas Gal on Mozillan entinen teknologiajohtaja ja Chris Jones toimi alustasuunnittelussa. Michael Vines toimi vuorostaan aiemmin Qualcomm Innovation Centerin vanhempana teknologiajohtajana. Silk Labsin tavoitteena oli kehittää kevyt ohjelmisto, joka mahdollisti tekoälyyn perustuvan kuva- ja äänitulkinnan laitteen sisällä.Ohjelmiston avulla voitaisiin luoda verkkoyhteydestä riippumattomia tekoälytuotteita. Niistä olisi hyötyä erilaisissa IoT-laitteissa, mutta Applen motivaatiot saattavat liittyä tietoturvaan, joka tulee laitteen sisällä tehdyistä tulkinnoista. Dataa ei tarvitse liikutella pilveen, mikä taas voi olla Googlen kaltaisten yritysten motivaatio. Teknologiaa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi Sirissä tai iPhonella otettujen kuvien tulkinnassa.Silk Labs haki Kickstarterin kautta joukkorahoitusta sen kehittämälle Sense-älykotihubille. Joukkorahoitustavoite saavutettiin, mutta rahoitus palautettiin jälkikäteen kun yhtiö päätti olla toteuttamatta tuotetta.