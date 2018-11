Pokemon Go -peli poikii tuloksia – YK haluaa turismipelin

-pelillä maailmanmaineeseen noussut pelistudio on sopinut YK:n kanssa uuden mobiilipelin kehittämisestä. Peli luodaan osana UNWTO:n (United Nations World Tourism Organization)-ohjelmaa.Nianticin tehtävänä on käytännössä luoda mobiilipeli, jonka avulla turistit voivat tarkkailla nähtävyyksiä kattavammin. Uusien kokemustasojen kautta turisteja yritetään saada kiinnostuneemmiksi historiasta – niin paikallisesti kuin laajemmin. Pelin kehityksessä halutaan ottaa kestävä kehitys huomioon, jotta uusien asioiden ihmettely ei koidu haitaksi paikalliselle kulttuurille ja ympäristölle.Pelistä ei tiedetä tällä hetkellä juuri muuta kuin se, että Niantic on valittu kehittämään sitä. Tavoitteena on kuitenkin kehittää peli, joka yhdistää paikannuksen ja laajennetun todellisuuden – hieman samaan tapaan kuin Pokémon Gossakin on tehty.