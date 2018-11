Blizzard suunnittelee Pokemon Gon ja Warcraftin yhdistämistä

Pelijättion ottanut askeleita kohti mobiilipelaamista ja seuraava iso liike tällä saralla saatetaan nähdä-aiheisen pelin muodossa. Yhtiön sisäisessä pelihautomossa on kehitteillä-maailmaan sijoittuva mobiilipeli, jossa hyödynnetään paikkatietoa ja laajennettua todellisuutta. Kotakun artikkelin mukaan Pokémon Go on suosittu peli Blizzardin pelihautomon työntekijöiden keskuudessa, joten on melko luonnollista että ajatukset alkavat hiljalleen siirtyä oman vastaavan pelin kehittämiseen. Pokémon Go on osoittautunut hyvin tuottoisaksi Nianticille ja Warcraftin historian tuntien Blizzardilla on syitä olettaa pelin menestyvän.Kyseessä on kuitenkin kehitysasteella oleva hanke, joten kaikki on vielä mahdollista. Peli voidaan todeta syystä tai toisesta kannattomaksi, joten saa nähdä nähdäänkö örkkien nappaamispeliä koskaan markkinoilla.