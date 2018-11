Poikkeuksellinen alennus Applelta – iPhone XR:n myyntiä joudutaan tukemaan

heinä-syyskuun tulos oli omistajien näkökulmasta kaunista katseltavaa, mutta sen jälkeen uutisointi on ollut mollivoittoisempaa. Wall Street Journalin mukaan Apple on vähentänyt komponenttitilauksia ja nyt lehti kertoo Applen antavan japanilaisille operaattoreille alennuksia iPhone XR:n myynnin vauhdittamiseksi.Applen tuotteet on tunnettuja siitä, että niitä ei pahemmin myydä tarjouksissa – ja jos myydäänkin, alennukset ovat yleensä melko vaatimattomia laitteen kokonaishintaan verrattuna. Japanissa Apple joutuu kuitenkin turvautumaan alennuksiin, sillä iPhone XR:n menestys on ollut odotettua heikompi. Japanilaiset operaattorit aikovat aloittaa tarjoukset ensi viikolla.Laajempaa alennusmyyntiä tuskin on tulossa, vaan Apple kohdistanee alennnukset markkinakohtaisesti. Applella on erittäin korkea markkinaosuus Japanissa, mitä se tietysti haluaa puolustaa kynsin ja hampain. Operaattoreiden mukaan on melko harvinaista, että tarjouksia jaellaan vain kuukausi sitten julkaistulle tuotteelle.