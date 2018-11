Huawein uusi puhelininnovaatio – Näyttö, jossa on reikä

Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa liikkuvien kuvien mukaan Huawei valmistelee uudenlaisen puhelimen julkaisua. Uutena muotoilutrendinä älypuhelimessa on nyt reilun vuoden ajan ollut näyttöä lohkova pieni kameralovi, mutta Huawei on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla lovesta päästään eroon.Kuvasta voidaan päätellä, että Huawein ratkaisussa kamera sijoittuu puhelimen näytön vasempaan yläkulmaan ja näyttö ympäröisi kameraa kauttaaltaan. Toisin sanoen lovi on korvattu pyöreällä reiällä, jonka tilalle on sijoitettu kamera. Ratkaisun ansiosta käytännössä puhelimen koko etupuolelle voidaan levittää näyttöä. SamMobile-verkkosivuston tietojen mukaan Samsung suunnittelisi samankaltaista ratkaisua omaan puhelinmalliin. Kyseinen malli kantaisi nimeä Galaxy A8S ja se esiteltäisiin yleisölle tammikuun aikana. Samsung on vahvistanut kehittävänsä kuvatunkaltaista "reiällistä näyttöä", mutta kutsuu sitä Infinity-O:ksi.