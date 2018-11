Sonyltakin vuoti kolmella takakameralla varustettu huippupuhelin

Sonyn profiili älypuhelinmaailmassa on laskenut melkoisesti, mutta yhtiön XZ-sarjan huippupuhelimet ovat edelleen varteenotettavia Android-laitteita.Uudet huhut kertovat, että Sony jatkaa XZ-sarjaa nyt neljännellä versiolla, josta on vuotanut CAD-piirroksiin perustuvat renderöinnit. Kuten kuvista paljastuu, niin laitteesta tunnistaa edelleen Sonyn kädenjäljen, mutta uutta laitteessa on ainakin kolmoiskamera.Varsin viehättävän näköinen laite sisältää lisäksi mm. kylkeen asennetun sormenjälkilukijan, erillisen kameran suljinpainikkeen ja rakenteen, joka vaikuttaa glass sandwich -tyyppiseltä kahden lasipaneelin designilta.Sony on myös pitänyt laitteessa selkeät reunukset niin näytön ylä- kuin alapuolella, joka on tuttua aiemmista malleista, eikä yhtiö ole lähtenyt mukaan lovinäyttöjen trendiin.Kameroista ei tässä vaiheessa ole tosin tietoa, mutta viimeaikoina suosituksi on tullut asetelma, jossa löytyy niin normaali, laajakuva- että zoom-kamera. Muistakaan teknisistä yksityiskohdista ei ole tietoa, joten joudumme odottamaan lopullisia tietoja helmikuun lopun MWC-messuihin, jolloin laite mahdollisesti esitellään.