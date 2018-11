WhatsApp tuomassa automaattisen toiston ääniviesteille

📝 WhatsApp beta for Android 2.18.362: what's new?

A new feature under development: automatically play consecutive voice messages!https://t.co/vEj2fsMn4O -- WABetaInfo (@WABetaInfo) November 27, 2018

WhatsApp on tuomassa viestisovellukseensa uuden näppärän ominaisuuden. WhatsAppin uusin päivitys 2.18.362 Google Playn beetaohjelmassa tuo mukanaan käyttäjälle mahdollisuuden kuunnella kaikki saapuneet ääniviestit yhdellä napin painalluksella.Ominaisuus toimii, kun WhatsApp tunnistaa kaksi (tai enemmän) ääniviestiä. Kun ensimmäisen saapuneen ääniviestin kuuntelee, WhatsApp osaa aloittaa myös toisen kuuntelemisen automaattisesti ensimmäisen loputtua. Sovellus ilmoittaa aina viestin päättymisestä äänimerkillä. Äänimerkkejä on kahta erilaista, toinen ilmoittaa ääniviestin loppumisesta ja uuden alkamisesta ja toinen merkki, kun kaikki saapuneet ääniviestit on luettu.Ominaisuuden saapumisesta kaikille käyttäjille ei ole vielä tietoa.