WhatsAppin johtaja irtisanoutui – Facebook herättää epäluottamusta?

Henkilöstömuutokset pikaviestipalvelujohdossa jatkuvat, sillä yhtiön business-johtaja Neeraj Arora on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä . Arora siirtyi WhatsAppille vuonna 2011 Googlelta. WhatsApp perustettiin vuonna 2009.WhatsAppin perustajat, Brian Acton ja Jan Koum, ovat jättäneet pikaviestipalvelun viimeisen reilun vuoden aikana. Acton ilmoitti lähdöstään vuoden 2017 syksyllä ja Koum irtaantui keväällä 2018. Facebookin ostettua WhatsAppin, perustajat sitoutettiin yhtiöön tarjoamalla täyttä kauppasummaa vasta kun he ovat olleet määrätyn ajan yhtiössä kauppojen jälkeen. He jättivät tehtävänsä etukäteen, joten he käytännössä menettivät satoja miljoonia dollareita.Syy perustajien lähdölle oli se, että Acton ja Koum eivät pitäneet Facebookin suunnitelmista lyödä rahoiksi WhatsAppilla. Molemmat ovat puhuneet jatkuvasti yksityisyydensuojan nimeen, mutta Facebook on ajatellut hyödyntää WhatsAppin tietoja mainostulojen hankkimiseksi.Aroran lähtöön ei ainakaan vielä tiedetä liittyvän dramatiikkaa, mutta hänelläkin saattaa olla erimielisyyksiä omistajan kanssa. Esimerkiksi Instagramilta on lähtenyt paljon johtaja-tason henkilöstöä Facebookin kanssa syntyneiden erimielisyyksien takia.