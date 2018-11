Apple yrittää kumota huhuja – iPhone XR myydyin malli tänä syksynä

Spekulaatiot lokakuussa myyntiin tulleen iPhone XR:n ympärillä ovat käyneet kovina, sillä komponenttitoimittajien tulosohjeistuksista on päätelty, että puhelinmallin myynti olisi ollut heikompaa kuin Apple etukäteen odotti. Applen on sanottu leikanneen syksyn aikana tuotantoarvioitaan ehkä parikin kertaa. CNetille antamassaan haastattelussa Applen tuotemarkkinoinnista vastaava Greg Joswiak kuitenkin kumoaa tiedot iPhone XR:n heikosta myynnistä. Hänen mukaan iPhone XR on ollut myydyin iPhone-malli sen julkistamispäivästä lähtien. Se tosin kertoo vain sen, että puhelin on myyty enemmän kuin iPhone XS:ää ja iPhone XS Maxia, jotka ovat huomattavasti kalliimpia.Panikointia sijoittajien ja analyytikoiden keskuudessa lisää sekin, että Apple ilmoitti edellisen tulosjulkistuksen yhteydessä luopuvansa tavasta ilmoittaa eri laitteiden myyntimäärät. Applen näkemyksen mukaan kappalemääräiset myyntilukemat eivät kuvasta yhtiön liiketoimintaa tarpeeksi tarkasti.Vaikka iPhone XR onkin ollut myydyin malli tänä syksynä, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteivätkö tiedot tuotantomäärien leikkauksista pitäisi paikkaansa.