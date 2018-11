Apple ja Qualcomm pääsemässä sopuun patenttiriidassa

jaovat pääsemässä sopuun yhtiöiden välisessä patenttikiistassa, kertoo Qualcommin toimitusjohtajaMollenkopfin mukaan yhtiöiden välillä on ollut keskusteluyhteys jatkuvasti ja hänen arvionsa mukaan kiistan sopimisessa ollaan päästy jo "porstuaan asti". Sovinnon hieromisessa ollaan päästy siis jo pitkälle, mutta aivan vielä mitään allekirjoitettavaa sopimusehdotusta ei ole pöydällä. Apple ei kommentoinut asiaa.Qualcommin toiveena on, että Apple palaisi takaisin sen asiakkaaksi kun kiista on saatu ratkaistua. Uusimmissa iPhoneissa käytetään vain Intelin kehittämiä modeemeja. Matkapuhelinyhteyksissä on edessä iso muutos, kun 5G:n käyttöönotto alkaa tämän ja ensi vuoden aikana. Qualcomm luonnollisesti haluaa maksimoida markkinaosuutensa uudessa teknologiassa.