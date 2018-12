Pokémon Go saa uuden pelitilan – Pelaa muita pelaajia vastaan

Get prepared... Trainer Battles are coming soon to Pokémon GO❗ #GOBattle pic.twitter.com/AUWyhNGlT7

Here's a breakdown of each Battle League's requirements:

🏆 Great League: 1,500 CP limit per Pokémon

🏆 Ultra League: 2,500 CP limit per Pokémon

🏆 Master League: No CP limit per Pokémon pic.twitter.com/qF7f3KDco5