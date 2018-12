Applen uusi hittituote on jo myynnissä – Myynnin ennustetaan räjähtävän

-analyytikkomukaan langattomasti latautuvat-nappikuulokkeet ovat tulossa ensi vuoden alussa . Perinpohjaisempi päivitys kuulokkeisiin on myös tulossa, mutta niiden julkaisu koittaa vasta vuoden 2020 puolella.Nykyiset AirPods-kuulokkeet latautuvat niille tarkoitetussa kantokotelossa ja sama pätee myös ensi vuoden puolella julkaistavaan päivitettyyn versioon. Ero on siinä, että uusien kuulokkeiden kotelon akku voidaan ladata langattomasti latausalustalla, kun nykyisten kuulokkeiden kotelo pitää ladata Lightning-kaapelilla.Koska langaton lataus aiheuttaa tehohäviöitä ja tuottaa siksi ylimääräistä lämpöä, on kuulokkeiden ja kotelon komponentit jouduttu päivittämään uusiin. Uudet kuulokkeet tukevat myös uusinta Bluetooth-standardia.Vuonna 2020 julkaistavat kuulokkeet on vuorostaan muotoiltu uudelleen. Ne saattavat sisältää paremman hienkestävyyden ja Hey Siri -integraation. Kuo arvioi kuulokkeiden myynnin lähtevän räjähtävään kasvuun. Hänen ennusteen mukaan vuonna 2021 kuulokkeita myydään jo yli 100 miljoonaa kappaletta. Vuonna 2017 kuulokkeita myytiin arviolta 16 miljoonaa kappaletta.